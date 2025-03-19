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РФ припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України: в РНБО назвали важливий нюанс

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РФ припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України: в РНБО назвали важливий нюанс

Ракетний удар / Фото: ТСН.ua

Важливий момент, який треба зафіксувати.

Міноборони РФ заявило, що припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України. Так, будь-яка нова атака по нашій території означатиме, що росіяни атакують цивільних свідомо.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Виходить, що після заяви міноборони РФ про припинення атак по енергетичній інфраструктурі і згадки "українського ВПК" будь-яка нова атака по Україні означатиме, що вони атакують цивільних свідомо. Вважаю, дуже важливо це зафіксувати", – наголосив Коваленко.

Раніше йшлося про те, що наполягання диктатора РФ Володимира Путіна на тому, що "ключовою умовою" миру є повне припинення західної військової та розвідувальної підтримки української армії, є "неприйнятним".

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