РФ призупинила масовані ракетні атаки: у ЗСУ пояснили чому

Окупанти перейшли на "бюджетний варіант для атак".

Армія Російської Федерації призупинили масовані атаки по території України, а стратегічна авіація окупантів наразі перебуває на різних аеродромах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

За його словами, окупаційна армія розосередила свої літаки з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там відбулися.

"Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракети було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі", - розповів він.

Наразі росіяни перейшли на більш бюджетний варіант для атак: ворог почав застосовувати керовані авіабомби. Ігнат зауважив, що тепер РФ змушена діставати все наявне озброєння, зокрема старі боєприпаси.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські війська атакували Одещину іранськими безпілотниками типу "Shahed". Минулося без потерпілих. Десять дронів збили сили ППО. Втім, є влучання.

Крім того, увечері 18 квітня знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10".

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