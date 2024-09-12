РФ призупинила наступ на Покровськ і шукає слабкі місця на інших ділянках фронту — експерт

Російські загарбники призупинили наступальну операцію на Покровському напрямку, але проводжають промацувати оборону українців в інших місцях, щоб знайти слабкі ділянки фронту.

Про це в етері каналу РБК-Україна заявив воєнний експерт Михайло Жирохов.

"Після призупинення операції вони (росіяни, - ред.) почали шукати слабкі місця на лінії фронту та перекидати сили туди. Зараз вони дуже активізувалися на Лиманському напрямку, на Вугледарі вони активізувалися дуже сильно", - пояснив експерт.

Водночас Жирохов розповів, що наразі росіяни дуже активно почали застосовувати КАБи.

"Підтримка КАБів колосальна. Вчора КАБи падали на позиції щоп'ятнадцять хвилин. Це призводить до деяких територіальних втрат", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розпочали активний штурм в Курській області.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вдарила "Іскандерами" по скупченню українських військових під час шикування.

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