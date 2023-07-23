"РФ продовжить ракетні атаки на південь": Гуменюк озвучила мету окупантів

Росіяни раніше уже вдавалися до схожої тактики атак по Україні.

РФ продовжить завдавати ракетних атак по півдню України, оскільки ще не досягла поставлених цілей. Йдеться, зокрема, перегляд "зернової угоди" на її користь.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Росія під час обстрілу Одеси вночі 23 липня застосувала близько двох десятків ракет п'яти видів різного базування – наземного, морського і повітряного.

"Південні регіони продовжують бути під прицілом ворога, оскільки вони ще не вибороли те, за що починали боротьбу... Вони хотіли перегляду "зернової угоди" на їхню користь, щоб прерогатива була за ними, домінування в Чорному морі за ними і попутно послаблення санкцій", - зазначила Гуменюк.

У Чорному морі залишається один ракетоносій. Це підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами", всі їх він і використав під час нічної атаки.

За словами речниці "ОК Південь", росіяни раніше уже вдавалися до схожої тактики, коли атакували Україну просто з бухти не виводячи ракетоносій на бойове чергування у відкрите море.

"Рівень загрози для південних регіонів залишається надзвичайно високим. Ворог продовжуватиме тероризувати і Одещину і Миколаївщину і Херсонщину. Вони хотіли перегляду зернової угоди на їхню користь, щоб прерогатива була за ними, домінування в Чорному морі за ними і попутно послаблення санкцій", - резюмувала Гуменюк.

Як раніше повідомили в Оперативному командуванні "Південь", РФ атакувала Одесу цієї ночі щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: це "Калібри", "Онікси", Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

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