За даними західної розвідки, росіяни просунулися на північ до міста Нью-Йорк.

Російська армія продовжить здійснювати тактичні просування на сході в найближчі тижні.

Про це повідомляє розвідка Британії із посилання на Міністерство оборони країни на платформі X.

"У липні 2024 року російські сухопутні війська (ЗС РФ) продовжували безперервні обстріли в центральній частині Донецької області. ЗС РФ впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до

логістичного вузла Покровська", - йдеться у повідомленні.

За даними західної розвідки, росіяни також просунулися на північ до міста Нью-Йорк, яке розташоване на лінії фронту від 2014 року.

"Місто майже напевно є об'єктом боротьби між РФ і Збройними силами України. Цілком ймовірно, що Росія продовжить здійснювати тактичні просування в найближчі тижні. Проте її загальна оперативна спроможність залишається обмеженою через кілька чинників, серед яких - високий рівень відтоку особового складу, обмежена підготовка і нестача офіцерів", - зазначає відомство.

Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни, на фронті в Україні з'явилися нові російські дрони.

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