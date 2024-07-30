РФ продовжить тактичне просування в Україні найближчими тижнями - британська розвідка

За даними західної розвідки, росіяни просунулися на північ до міста Нью-Йорк.
Російська армія продовжить здійснювати тактичні просування на сході в найближчі тижні.
Про це повідомляє розвідка Британії із посилання на Міністерство оборони країни на платформі X.
"У липні 2024 року російські сухопутні війська (ЗС РФ) продовжували безперервні обстріли в центральній частині Донецької області. ЗС РФ впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до
логістичного вузла Покровська", - йдеться у повідомленні.
За даними західної розвідки, росіяни також просунулися на північ до міста Нью-Йорк, яке розташоване на лінії фронту від 2014 року.
"Місто майже напевно є об'єктом боротьби між РФ і Збройними силами України. Цілком ймовірно, що Росія продовжить здійснювати тактичні просування в найближчі тижні. Проте її загальна оперативна спроможність залишається обмеженою через кілька чинників, серед яких - високий рівень відтоку особового складу, обмежена підготовка і нестача офіцерів", - зазначає відомство.
Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни, на фронті в Україні з'явилися нові російські дрони.
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