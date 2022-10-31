РФ продовжує бездушні та варварські удари по народу України: у посольстві США відреагували на атаку ворога

Вранці 31 жовтня росіяни вчергове масовано атакували Україну ракетами.
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову атаку України російськими окупантами.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
Як і мільйони українців, наша команда посольства США у Києві знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - наголосила Брінк.
Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у низці областей та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання.
Вибухи було чутно в Києві, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. Внаслідок ракетних обстрілів порушено також графік курсування потягів "Укрзалізниці".
Водночас Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих крилатих ракет.
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