РФ продовжує бездушні та варварські удари по народу України: у посольстві США відреагували на атаку ворога

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову атаку України російськими окупантами.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Як і мільйони українців, наша команда посольства США у Києві знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - наголосила Брінк.

Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у низці областей та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання.

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Вибухи було чутно в Києві, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. Внаслідок ракетних обстрілів порушено також графік курсування потягів "Укрзалізниці".

Водночас Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих крилатих ракет.

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