РФ продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках — Сирський

Росія продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі та військовій техніці.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що провів телефонну розмову з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Сирський зазначив, що наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. Під час розмови він наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки ЗСУ.

"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах", - зазначив Сирський.

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Курахівському та Покровському напрямках.

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