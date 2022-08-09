РФ продовжує "кошмарити": окупанти відкрили вогонь з РСЗВ по Дніпропетровщині, є постраждалі

У вівторок, 9 серпня, ввечері російські війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Ворожі війська відкрили вогонь по громаді з реактивних систем залпового вогню, зафіксували 40 "прильотів".

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади. Обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. 40 пострілів з РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення", - написав Лукашук.



За його словами, через ворожі обстріли пошкоджено газопровід. Наразі точна інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Тим часом голова Нікопольської РВА попередив, що небезпека обстрілу прибережних територій Каховського водосховища - зберігається.

Зеленський: російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.