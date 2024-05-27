РФ продовжує потужно атакувати на двох напрямках: головне зі зведення Генштабу

Від початку доби, 27 травня, на фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 27 травня.

Найбільша інтенсивність зберігається на Покровському та Харківському напрямках. Також ворог концентрує удари під Часовим Яром.

Українські військові на одному із напрямків

Наступ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжуються вже тривалий час. Росіяни завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 25 ударів КАБами. Зокрема дві такі авіабомби застосував по самому Харкову. Крім того, нових ударів КАБами зазнали Вовчанськ, Липці та Старий Салтів.

Наступ РФ на півночі Харківщини на карті / Фото: Deepstatemap

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Загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. І також зазнали значних втрат – близько десятка окупантів убито, півсотні поранено. Серед знищеного озброєння загарбників – сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати.

Наступ РФ на Донбасі

Три штурмові дії ворога відбулися на Лиманському напрямку. Тут агресор атакував у районі населеного пункту Терни.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на Краматорському – до восьми. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці. Повітряних ударів зазнали Тарасівка та Дружба.

У районі Новий, що під Часовим Яром, противник з початку доби здійснив уже п’ять штурмових дій. Ще по одній атаці проводив на Кліщіївку та Іванівське.

На Покровському напрямку наші воїни з початку доби відбивали 21 атаку окупантів. Росіяни атакують поблизу Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового. Ситуація напружена. По населених пунктах Сокіл і Желенне била ворожа авіація.

Покровський напрямок на карті / Фото: Deepstatemap

На Времівському напрямку загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію й КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбито дев’ять штурмових дій противника. По цих самих селах ворог завдавав також ударів з повітря.

На Курахівському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку в районі Роботиного.

Оріхівський напрямок на карті / Фото: Deepstatemap

Ситуація на лівому березі Дніпра

На Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

Раніше у Нацгвардії розповіли, що на підступах до Часового Яру Донецької області тривають інтенсивні бої.

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