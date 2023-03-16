РФ продовжує штурмувати Бахмут і готується до нового наступу на Вугледар: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

За добу російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснили 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 16 березня.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області; Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка – Луганської.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмувати місто Бахмут.

Українські захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки.

Росіяни продовжують підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення:

зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Запоріжжя;

Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Зимівник та Дніпровське Херсонської області та сам Херсон.

Удари у відповідь

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління,

2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника,

2 радіолокаційні станції,

склад пально-мастильних матеріалів ворога.

РФ продовжує красти українське зерно

Так, в окупованому Бердянську Запорізької області з акваторії морського порту відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Примусова паспортизація населення продовжується

Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої частини Запорізької області. Так, в місті Токмак, російська окупаційна "влада" разом з ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів РФ.

Жителів лякають, що їхніх дітей вивезуть до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області.

Нагадаємо, що британське Міноборони опубікувало нову мапу бойових дій. Згідно з викладеними даними, найскладнішою ділянкою на фронті залишається Бахмутський напрямок. Росіяни також намагаються прорвати українську оборону біля Вугледара, Мар'їнки та Авдіївки.

Своєю чергою у ЗСУ розповіли про важливість оборони Бахмута і пояснили, що оборона міста закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу.

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