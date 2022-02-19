РФ продовжує сіяти паніку новинами про заборону чоловікам покидати "Л/ДНР" та НС у Ростовській області

РФ продовжує сіяти паніку новинами про заборону чоловікам покидати "Л/ДНР" та НС у Ростовській області

Бойовики розповсюджують фейки про нібито "диверсії з боку Києва".

РФ продовжує нагнітати паніку на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Так, у російських та окупаційних ЗМІ і телеграм-каналах розповсюджують інформацію про нібито оголошену мобілізація в "Л/ДНР" та заборону чоловікам віком від 18 до 55 років виїжджати з території фейкових республік.

Разом з тим пропагандистське російське видання ТАСС пише, що у Ростовській області, куди проросійські окупанти примусово вивозять мирних жителів окупованої частини Донбасу, вводиться режим надзвичайної ситуації. Також росЗМІ поширюють інформацію, що у "ДНР" нібито призупинено навчальний процес.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки самопроголошених "ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник заявили про "загрозу війни" та примусове вивезення мирних жителів, щоб звинуватити Україну в "агресії". Однак, як виявилось, ці відеозвернення бойовики записали заздалегідь ще 16 лютого - до того, як за версією Росії "Україна почала атаку", що свідчить про заздалегідь заплановану операцію російських окупантів.

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