РФ продовжує спроби наступу на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ знищили майже 100 ворожих дронів

На Лимано-Куп’янському напрямку продовжуються бойові зіткнення з окупаційною армією Росії.

На Харківщині Куп'янськ залишається основною метою для окупантів. Там є залізниця і там можна розмістити логістичний хаб для постачання угруповання військ РФ.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, від кінця літа на Лимано-Куп’янському напрямку проводилися потужні фортифікаційні обладнання з боку ЗСУ. Там зводилися потужні укріпрайони, робилися протитанкові рови, мінувалися всі загрозливі напрямки.

"Ця робота постійно проводиться і зараз. Наші військові встановлюють там "зуби дракона" та окопуються", - зазначив він.

Євлаш розповів, що за минулу добу ворог здійснив там 763 обстріли та вісім авіаційних ударів.

"Окупанти скидали керовані авіаційні бомби та некеровані реактивні снаряди. Іноді по позиціях українських захисників застосовувалося по 25 таких снарядів за один захід", - уточнив Ілля Євлаш.

На цій ділянці фронту відбулося десять бойових зіткнень, під час яких було ліквідовано 368 загарбників, 154 одиниці військової техніки росіян знищено та пошкоджено. Зокрема, противником втрачено 99 дронів.

Нагадаємо, Буданов назвав кількість окупантів, які зараз воюють в Україні.

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