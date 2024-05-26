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РФ продовжує тиснути на Харківщині і до Покровська – головне зі зведення Генштабу

РФ продовжує тиснути на Харківщині і до Покровська – головне зі зведення Генштабу

Головні події на фронті за останню добу / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Від початку доби 26 травня кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 83.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 19.00 26 травня.

Майже в два рази протягом дня зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. А найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку.

Наступ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього населеного пункту вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.

Наступ РФ на півночі Харківщини на карті / © Deepstatemap
Наступ РФ на півночі Харківщини на карті / Фото: Deepstatemap

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.

Наступ РФ на Донеччині

На Лиманському напрямку станом на 19:00 триває бій в районі Тернів.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

Покровський напрямок на карті / ©
Покровський напрямок на карті

За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовця вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.

Росіяни продовжують бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.

На Курахівському напрямку два КАБи росіяни скинули у район Костянтинівки.

Лівий берег Херсонщини

На Придніпровському напрямку, у районі Кринок, загальна кількість російських атак зросла до чотирьох.

Раніше міністр оборони Умєров розповів, скільки КАБів росіяни застосували від початку року.

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