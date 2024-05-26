РФ продовжує тиснути на Харківщині і до Покровська – головне зі зведення Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Від початку доби 26 травня кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 83.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 19.00 26 травня.

Майже в два рази протягом дня зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. А найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку.

Наступ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього населеного пункту вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.

Наступ РФ на півночі Харківщини на карті / Фото: Deepstatemap

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.

Наступ РФ на Донеччині

На Лиманському напрямку станом на 19:00 триває бій в районі Тернів.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

Покровський напрямок на карті

За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовця вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.

Росіяни продовжують бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.

На Курахівському напрямку два КАБи росіяни скинули у район Костянтинівки.

Лівий берег Херсонщини

На Придніпровському напрямку, у районі Кринок, загальна кількість російських атак зросла до чотирьох.

Раніше міністр оборони Умєров розповів, скільки КАБів росіяни застосували від початку року.

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