РФ продовжує тиснути на Покровськ і намагається прорвати оборону – Генштаб про запеклі атаки ворога

Від початку доби, 17 червня, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ситуація майже вздовж всіє лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля для атаки концентрують на Покровському напрямку.

Ситуація на півночі

Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Артобстрілів зазнали Грем’яч, Марчихина-Буда, Товстодубове, Леонівка та Волфине.

Наступ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку на час публікації новини зафіксовано п’ять боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців – там точаться бойові дії.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві – тривають.

Наступ РФ на Донбасі

Жорсткі бої точаться на Лиманському напрямку. Станом на зараз, в районах Торського, Тернів і Макіївки, відбулося сім бойових зіткнень. Біля останнього окупанти завдали удару некерованими авіаракетами. Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки.

На Краматорському напрямку ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них продовжуються. Біля мікрорайону Новий загарбники підтримували свої дії авіаударом – били НАРами (некерована авіаційна ракета).

Не зменшується натиск окупантів на Покровському напрямку. Противник вже 32 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сокола, Уманського та Яснобродівки. Понад половина зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають. Росіяни для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову. На цей час завдали загалом 6 авіаударів.

Ворог за сьогодні наростив до дев’яти кількість атак на Курахівському напрямку, шість відбито. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути – тривають бої у трьох локаціях

На Времівському напрямку росіяни за підтримки авіації, чотири рази штурмував наші позиції поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного. Наразі українські воїни відбивають дві із зазначених атак.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Раніше експерт Іван Ступак спрогнозував, де можливий контрнаступ ЗСУ.

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