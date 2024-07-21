РФ продовжує запекло тиснути на Покровськ: головне зі зведення Генштабу

Найважче – на Харківському, Куп’янському та Покровському напрямках, де ворог застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей.

Від початку доби, 21 липня, на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

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Сьогодні від терористичних атак РФ постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Це Угроїди, Об’єднане, Тур’я, Олександрівка, Олексіївка, Миропілля, Лісківщина, Степок і Могриця.

Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні росіяни скинули вже 7 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке, крім того, завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному.

На Харківському напрямку російські окупанти сім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Всі ворожі атаки відбиті.

Наступ РФ на Харківщині (карта) / Фото: t.me/DeepStateUA

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно атакував позиції українських підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще два - триває.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Виїмка оборонці відбили три атаки окупаційної армії.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Андріївки. На момент публікації зведення точився бій. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Ворог зосередив свої зусилля в районі Північного, Залізного та Нью-Йорку, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку.

Зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк, за сьогоднішній день ворог вже скинув 13 КАБів.

Торецьк і Нью- Йорк на карті / Фото: Deepstatemap

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Уманського. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шістнадцять атак противника, сім атак ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Покровський напрямок на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки та Карлівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.

На Времівському напрямку противник активно застосовує авіацію, вдарив по районам населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також армія РФ скинула на Степногірськ дві керовані авіаційні бомби.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційних ударів, скинувши керовані авіаційні бомби по районах населених пунктів Тягинка, Томарине та Бургунка Херсонської області.

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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