РФ продовжує знищувати Нікополь на Дніпропетровщині: за день – 15 обстрілів, є загиблі (фото)

Окупанти не припиняють кожного дня обстрілювати Нікополь.
За сьогодні, 21 грудня, російські окупанти півтора десятка разів за атакували Нікопольщину (Дніпропетровська область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, ворог застосував 9 дронів-камікадзе. Також обстілював із важкої артилерії.
Внаслідок ворожих атак у Нікополі, на жаль, є жертви і постраждалий.
"Понівечені промислове підприємство та церква. Пошкоджені п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені та ще 6 – потрощені. Побиті автостоянка і 5 машин. Зачепило лінії електропередач", – сказав Лисак.
Крім того, росіяни обстрілювали Марганецьку та Покровську сільську громади. Там обійшлося без загиблих та поранених.
Станом на 19:48 у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
Зауважимо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташовані Енергодар і Кам'янка-Дніпровська, захоплені росіянами. Окупанти ледь не щоденно гатять по Нікополю дронами і з артилерії.
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