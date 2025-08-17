- Дата публікації
РФ продовжує втрачати особовий склад і техніку: Генштаб оновив дані
За минулу добу окупанти на фронті втратили 900 осіб та чотири танки.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1069950 осіб.
Про це 17 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1069950 (+900) осіб
танків — 11116 (+4)
бойових броньованих машин — 23143 (+8)
артилерійських систем — 31589 (+49)
РСЗВ — 1468 (+1)
засоби ППО — 1208 (+1)
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51528 (+186)
крилаті ракети — 3558
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 58821 (+88)
спеціальна техніка — 3942
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив деталі щодо втрат російської армії у війні з Україною. Наразі у окупантів тисяча втрат на добу: це 500 вбитих і 500 поранених бійців.