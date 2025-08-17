ТСН у соціальних мережах

РФ продовжує втрачати особовий склад і техніку: Генштаб оновив дані

За минулу добу окупанти на фронті втратили 900 осіб та чотири танки.

Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1069950 осіб.

Про це 17 серпня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1069950 (+900) осіб

  • танків — 11116 (+4)

  • бойових броньованих машин — 23143 (+8)

  • артилерійських систем — 31589 (+49)

  • РСЗВ — 1468 (+1)

  • засоби ППО — 1208 (+1)

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51528 (+186)

  • крилаті ракети — 3558

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 58821 (+88)

  • спеціальна техніка — 3942

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив деталі щодо втрат російської армії у війні з Україною. Наразі у окупантів тисяча втрат на добу: це 500 вбитих і 500 поранених бійців.

