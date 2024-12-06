РФ прагне "торгувати" загрозою для Запорізької і Херсонської областей: деталі від ЦПД

Росіяни прагнуть, щоб у серйозність їхніх намірів щодо Запоріжжя та Херсонщини повірили США.

Росія прагне "торгувати" загрозою для Запорізької та Херсонської областей, так само, як і ракетою "Орешник", у межах своєї стратегії підвищення ставок.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко.

Коваленко прокоментував загрозу ймовірного російського наступу у Запорізькій і Херсонській областях:

"Путіністи намагаються роздути і виставити як умову загрозу Запорізькій і Херсонській областям так, щоб у США в серйозність їхніх намірів повірили".

Керівник ЦПД зазначив, що "цю маячню" озвучує голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Водночас російська армія показово тренується форсувати річку Дніпро на полігонах і готується до активних дій на Херсонщині та Запоріжжі.

Коваленко пояснив мету таких ворожих дій.

"росіяни прагнуть "торгувати" цією загрозою, так само, як і "орєшніком" в своїй стратегії підвищення ставок. Україна розуміє загрози і має власну протидію", – наголосив очільник ЦПД.

Нагадаємо, речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин повідомив, що росіяни зосередили близько 300 човнів на Херсонщині, але це ще свідчить про готовність ворога до серйозного наступу з форсуванням річки Дніпро.

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