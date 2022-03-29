РФ запропонувала провести переговори Путіна та Зеленського: коли вони можуть зустрітися

РФ запропонувала провести переговори Путіна та Зеленського: коли вони можуть зустрітися

Про це заявив член переговорної групи РФ.

Росія запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафінуванням мирного договору головами МЗС.

Про це заявив член переговорної групи РФ і державний радник Російської Федерації Володимир Мединський.

"Росія запропонувала, що зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафінуванням мирного договору головами МЗС. За умови швидкої роботи за договором та знаходження компромісу можливість укласти мир стане ближче", - заявив Мединський на брифінгу за результатами перемовин з Україною у Стамбулі.

До слова, парафування – це попереднє підписання міжнародного договору ініціалами осіб, які брали участь у його створенні.

Також у РФ пообіцяли кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямках.

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