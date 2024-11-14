РФ проривається до Куп'янська: ситуація на лівому березі критична, там досі є 1100 людей

Лівобережжя річки Оскіл стало епіцентром найбільш інтенсивних боїв, і ситуація там критична, каже голова МВА.

Російські окупанти 13 листопада прорвалися до Куп'янська, але закріпитися їм не вдалося. Тим часом на лівому березі Куп’янська (місто розташоване на річці Оскіл) все ще залишається 1100 цивільних людей. Там відсутня вода, газ та електроенергія, а росіяни здійснюють постійні обстріли.

Про це в розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бєсєдін в ефірі "Громадського радіо".

Він запевнив, що на території Куп’янської громади немає жодного окупанта чи техніки країни-агресора, запевняє начальник МВА.

Водночас ворог не припиняє обстріли міста з різних видів озброєння.

"Для цивільного населення загроза є щосекундна, не тільки на тій частині, де були, так скажемо, безпосередньо контактні бої, а й по всій території громади. Ворог здійснює терор постійно, обстрілюючи з усього виду озброєння", – каже голова МВА.

За його словами, була оголошена обов’язкова евакуація, особливо для мешканців лівобережної частини Куп’янська, де зокрема розташовані найбільш постраждалі райони — Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий та район Заоскілля. Лівобережжя Оскола стало епіцентром найбільш інтенсивних боїв, і ситуація там критична, наголосив Бєсєдін.

Наразі в громаді залишаються понад 4 тисячі цивільних осіб. З них близько 1100 людей залишаються на лівому березі Оскола.

Куп'янськ на карті / Фото: Deepstatemap

Інфраструктура на лівому березі Куп'янська зруйнована

За словами голови МВА, якщо на правому березі функціонує основна частина інфраструктури (електрика, газопостачання, частково водопостачання, мобільний зв'язок та інтернет), то на лівому березі ситуація критична.

"Відсутня інфраструктура, як-от критичне електропостачання, газопостачання, водопостачання. Не працюють лікарні, не працюють аптеки, Укрпошта, комунальні підприємства у зв’язку з великою інтенсивністю обстрілів і великою кількістю руйнувань, в тому числі критичної інфраструктури. Немає можливості зараз відновити це... Ворог зараз не дає цього зробити", – повідомив Бєсєдін.

Нагадаємо, що 13 листопада російський десант прорвався на лівий берег міста Куп'янськ Харківської області. Проте українським оборонцям вдалося знищити окупантів.

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