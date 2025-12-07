РФ прориває фронт: NYT повідомив, на що чекати взимку

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

В останні місяці ситуація на фронті складається не на користь України, російські війська просуваються на кількох напрямках.

Про це пише видання NYT.

Журналісти звертають увагу, що останніми тижнями окупантидосягли успіхів на кількох напрямках. Вони близькі до захоплення Покровська і практично оточили Мирноград. Вони також просуваються швидше в південній частині Запоріжжя.

Реклама

Водночас Кремль активізував просування хибного наративу про нібито неминучість перемоги РФ, намагаючись створити враження, що Україна та Захід мають якнайшвидше прийняти російські вимоги.

У ЗСУ визнають, що обстріли з боку посилилися. Зокрема, Олег Войцеховський, український капітан, чия частина розташована неподалік Лиману, заявив, що російські війська атакують «постійно і за всіма напрямками».

«Удари безпілотників, обстріли — це ніколи не припиняється. В останні два місяці відчувається зростання інтенсивності бойових дій», — зазначив він.

«Наступ зими може знизити темпи російського наступу на широкому фронті, а також пересування українських військ. Переважання безпілотників ще більше сповільнює перебіг подій, змушуючи відмовитися від масованих атак піхоти. Однак у Росії невичерпне джерело солдатів», — пишуть журналісти видання.

Реклама

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що війна Росії проти України може завершитись і без перемоги або поразки однієї з країн.