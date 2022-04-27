РФ просить союзників ввести "миротворців" в Україну: у розвідці розповіли, чи підтримує це ОДКБ

РФ просить союзників ввести "миротворців" в Україну: у розвідці розповіли, чи підтримує це ОДКБ

Російські окупанти вимагають від країн-членів ОДКБ ввести "миротворців" на територію України.

Проте ці держави поки відмовляють це робити. Не планують вводити "миротворців" також і на території самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Попри наполягання рф, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Ці держави можуть ввести свою миротворчу місію лише на території Білорусі або РФ після офіційного нападу України на держави-агресорки.

"15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі у збройному конфлікті на території України не розглядалось", - повідомили у ГУР.

Усі члени ОДКБ, окрім Білорусі, дотримуються нейтралітету у війні РФ проти України.

Нагадаємо, СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ.

Читайте також: