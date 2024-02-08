"РФ просто має можливість вбивати громадян іншої країни": Подоляк пояснив логіку обстрілів

Росіяни не мають логіки обстрілів мирних міст України - вони просто б'ють, бо мають зброю.

Таку думку висловив радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк, коментуючи останню масовану атаку, пише "24 Канал".

"Логіка дуже проста, можна сформулювати фразою "росіянин є росіянин". Якщо вони можуть напаскудити – вони це робитимуть. От вони накопичили невеликий обсяг ракет. До речі, масштаб ударів має зовсім інший вигляд, на відміну від минулого року. Крім того, немає завдання, як торік, коли вони завдавали ударів по критичній інфраструктурі, бажаючи занурити нас у масштабний блекаут. Цього року вони демонструють для всіх, не тільки для України, для нас із вами це очевидно – що означає "рускій мір" і що таке росіянин. Це людина, яка може взяти, тому що немає поки що юридичного й фізичного покарання, і вбити цивільного громадянина іншої держави. Може завдати ударів по багатоповерхівці в центрі Києва чи знищити велику кількість житла в Миколаєві тощо. Це сутність цієї війни. Вони далі це роблять, і тут немає ніякої геополітики, стратегічних задумів тощо. Росія просто має можливість вбивати громадян іншої країни", - сказав він.

Зі слів Подоляка, сьогодні вони ці злочини масштабують.

"Розуміючи, що ця війна триває не за російським сценарієм, вони мають ці ж крилаті ракети, зенітні керовані ракети, балістику тощо. Вони собі прокидаються зранку: "Ага, можемо ж бити ще трохи українців, нумо, відправляй туди крилаті ракети". Тобто, військових цілей і стратегічного задуму немає, але є класична російська логіка: росіянин – це росіянин", - додав він.

Нагадаємо, 7 лютого ЗС РФ обстріляли мирні міста України за допомогою ракет і безпілотників. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Миколаєві та на Львівщині.

За словами аналітиків, Росія експериментує з масовими ударами, щоб досягти максимально бажаного ефекту. Україна продовжує адаптуватися до нових умов.

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