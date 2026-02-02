- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ просунулася біля Добропілля та Приморського — оновлені дані з фронту
Російські війська мають просування в районах Добропілля та Приморського, свідчать оновлені дані про ситуацію на фронті.
На фронті зафіксовано нові просування російських військ. Згідно з оновленою інформацією з аналітичних мап бойових дій, противник просунувся поблизу Добропілля, а також у районі населеного пункту Приморське.
Про це пише аналітичний проєкт DeepState.
Деталі щодо масштабів просування наразі не уточнюються. Аналітики зазначають, що ситуація на цих ділянках залишається динамічною, а дані можуть змінюватися залежно від розвитку бойових дій.
Водночас офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо змін лінії фронту саме на цих напрямках поки не оприлюднено.
Експерти нагадують, що інформація з мап бойових дій базується на відкритих джерелах і потребує підтвердження з боку військового командування.
Ситуація на сході та півдні України залишається напруженою, а бойові зіткнення тривають на кількох напрямках.
Нагадаємо, що РФ активізувала атаки на стику Запорізької та Дніпропетровської областей: під загрозою ключова лінія оборони.