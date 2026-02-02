ТСН у соціальних мережах

РФ просунулася біля Добропілля та Приморського — оновлені дані з фронту

Російські війська мають просування в районах Добропілля та Приморського, свідчать оновлені дані про ситуацію на фронті.

Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

На фронті зафіксовано нові просування російських військ. Згідно з оновленою інформацією з аналітичних мап бойових дій, противник просунувся поблизу Добропілля, а також у районі населеного пункту Приморське.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

Деталі щодо масштабів просування наразі не уточнюються. Аналітики зазначають, що ситуація на цих ділянках залишається динамічною, а дані можуть змінюватися залежно від розвитку бойових дій.

Водночас офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо змін лінії фронту саме на цих напрямках поки не оприлюднено.

Експерти нагадують, що інформація з мап бойових дій базується на відкритих джерелах і потребує підтвердження з боку військового командування.

Ситуація на сході та півдні України залишається напруженою, а бойові зіткнення тривають на кількох напрямках.

