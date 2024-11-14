РФ просунулася на чотирьох напрямках: детальне зведення з фронту від ISW (карти)

У звіті американського Інституту вивчення війни йдеться про детальні події на фронті за останні дві доби

Сили оборони України відновили деякі позиції поблизу Часового Яру та спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Натомість росіяни атакують на Курщині і на низці напрмків Донеччини.

Детальне зведення із фронту надали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 14 листопада.

Курщина

Армія Російської Федерації просувається у Курській області та атакує позиції Збройних сил України.

Протягом минулої доби, 13 листопада війська РФ продовжили атаки в межах основного українського виступу в Курській області. Втім, жодного підтвердженого просування не мали. Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися в районі Новоіванівки, Зеленого Шляху та Дар'їно, біля Курилівки та Плехово. ISW не спостерігали підтвердження. Також росіяни продовжували атакувати в районі Новоіванівки, Леонідово, Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно та Малої Локні.

Український військовий заявив, що російські окупанти на Курщині щоденно проводять механізовані штурми грубого посилення чисельністю взводу із застосуванням чотирьох-шести бойових броньованих машин.

Фото: understandingwar.org

Вовчанськ

Російські війська 12 і 13 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська, але не просунулися.

Фото: understandingwar.org

Наступ на Куп'янськ і Борову

Російські війська 12 і 13 листопада продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські так звані "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися в напрямку Московки (на північний захід від Куп’янська); у бік Борової (на південь від Куп’янська); на північ, захід і схід від Кругляківки (на південний схід від Куп’янська); на північ від Вишневого (на південний схід від Куп’янська); біля Першотравневого (на захід від Сватового); і в бік Торського (на захід від Кремінної). Проте ISW не знайшов підтвердження цих тверджень російських пропагандистів.

У Генштабі ЗСУ 13 листопада повідомили, що на Куп'янському напрямку українські війська відбили наступ РФ у складі чотирьох хвиль із загалом 15 одиниць бронетехніки, у тому числі танків, бойових броньованих машин і машини розмінування УР-77. Український Генштаб повідомив, що українські сили знищили всю російську техніку, а російська піхота вдалася до віроломства, одягнувшись в українську форму, що є військовим злочином згідно з міжнародним правом.

Російські "воєнкори" стверджували, що частини Колісниківки (на південний схід від Куп’янська) є "сірими зонами", оскільки окупанти не можуть закріпитися на руїнах поселення, а українські сили зберігають позиції в лісистих районах на півночі.

Фото: understandingwar.org

Російські війська продовжували наступальні дії на південний схід від Куп’янська в районі Лозової, Колісниківки, Кругляківки та Загризового; на захід від Сватового біля Першотравневого; на південний захід від Сватового біля Чернещини; на північний захід від Кремінної поблизу Греківки та Новомихайлівки; і на захід від Кремінної біля Тернів, Зарічного, Торського.

Джерела РФ стверджували, що ЗСУ посилюють контратаку біля Торського та час від часу проводять механізовані штурми з танками та БМП поблизу Глушківки (на південний схід від Куп’янська).

Український офіцер, який діяв на Куп’янському напрямку, повідомив 13 листопада, що російські сили дедалі частіше проводять механізовані штурми, особливо біля Борової, замість суто піхотних штурмів.

Часів Яр

Росіяни продовжували штурм на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського 12 і 13 листопада, але не просунулися.

За інформацією аналітиків, українські війська відновили втрачені позиції на Часовоярському напрямку – на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часового Яру) та в шахта на схід від Ступочок (на південь від Часового Яру).

13 листопада російські війська провели наступальні операції на південь від Часового Яр поблизу Ступочок.

Фото: understandingwar.org

Торецьк

Крім того, окупанти нещодавно просунулися в центрі Торецька на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 13 листопада.

Російський "воєнкор" стверджував, що РФ контролює близько 70 відсотків Торецька, але ISW не знайшло підтвердження цього твердження і наразі вважає, що російські війська контролюють близько 23% Торецька.

Фото: understandingwar.org

Покровський напрямок

Російські війська 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Фото: understandingwar.org

Курахове

Російські окупанти додатково просунулися на північний схід від Курахового на тлі продовження наступальних дій у цьому напрямку 13 листопада.

Окупанти стверджували, що завдали удару по мосту в Кураховому (ймовірно, йдеться про міст через балку Довгу в північному Кураховому), щоб ускладнити українську логістику в населеному пункті та навколо нього. Наразі ISW оцінює, що російські війська наразі контролюють трохи більше 14 відсотків Курахового.

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Вугледара на тлі продовження наступальних операцій у Вугледарському напрямку.

Кордон Донецької і Запорізької областей

Росіяни нещодавно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Окупанти просунулися на південний захід від Новодарівки (на крайньому сході Запорізької області та на південний захід від Великої Новосілки).

Фото: understandingwar.org

Запоріжжя

Росіяни нещодавно безуспішно розпочали механізований штурм на північний схід від Гуляйполя та продовжили штурм на північ від Роботиного 13 листопада.

Повідомляється, що російські сили продовжували штурм поблизу Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Новоандріївки (на північний захід від Роботиного).

Фото: understandingwar.org

Раніше DeepState повідомив, що ворог окупував ще один населений пункт.

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