РФ просунулася в районі Торецька й Часового Яру: як змінилася ситуація на фронті

Війська РФ просунулися на захід від Донецька, в районі Часового Яру та на північний захід від Роботино.

По це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Росіяни 30 липня продовжили наступати на напрямі Сіверська, але не досягли підтверджених успіхів.

Воєнкори РФ стверджували, що російські війська просунулися до двох кілометрів у напрямку до Переїзного і досягли його південних околиць, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Водночас геолокаційні кадри від 30 липня показують, що російська бронетехніка трохи просунулась через канал Сіверський Донець-Донбас у районі, де він проходить під землею на північ від Часового Яру. А ЗСУ вразили машину, перш ніж вона просунулась далі західним берегом каналу.

Російський воєнкор продовжив стверджувати, що росіяни просунулися на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас за вузьким маршрутом і зайняли позиції в мікрорайонах Нове та Жовтневе (східна частина Часового Яру) на західному березі.

Також 29 та 30 липня ворог продовжив наземні атаки:

на північ від Часового Яру в районі Григорівки та Калинівки

на північний схід від Часового Яру у районі Богданівки

та на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки

Крім цього, окупанти просунулися поблизу Торецька на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії зуміли посилити наступ у Донецькій області та намагаються досягти нових успіхів, використовуючи затримку допомоги Україні з боку Заходу. Курахове та Покровськ опинилися на лінії фронту і можуть повторити долю Авдіївки та Бахмута.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 20:00 12 липня. Росіяни скидають півтонні бомби на Донеччині. Наслідки ударів по Києву

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