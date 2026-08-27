РФ просить у КНДР ракети втричі потужніші за KN-23: що готують Путін і Кім

Балістична ракета КНДР (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія веде переговори з Північною Кореєю про новий пакет військової допомоги та, зокрема, просить передати балістичні ракети KN-30. За даними української розвідки, вони приблизно втричі потужніші за KN-23/24, які РФ уже застосовує проти України.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив у коментарі Liga.net.

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За його словами, наразі передачу Росії ракет KN-30 не зафіксовано. Водночас Москва намагається домовитися з Пхеньяном про нові постачання озброєння напередодні осінньо-зимового періоду.

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За попередніми оцінками ГУР, Росія просить у КНДР 120 балістичних ракет і шість пускових установок. Також ідеться про можливе направлення ракетного підрозділу чисельністю до 90 осіб та контингенту північнокорейських військових у кількості від 30 до 50 тисяч осіб. Де саме їх можуть використати, наразі невідомо.

Частину ракет Росія вже отримала

Черняк зазначив, що з того озброєння, яке Москва запросила у Пхеньяна, Росія вже отримала 40 ракет KN-23/24. Дві з них, за даними ГУР, РФ застосувала під час однієї з нещодавніх атак по Україні.

«Ракетний терор — частина стратегії Кремля, спрямована на посилення страху, розпалювання деструктиву й конфліктів усередині України. Тобто агресор у такий спосіб тисне на українське суспільство, намагається підірвати нашу стійкість», — заявив Черняк.

У ГУР очікують, що остаточні обсяги подальшої військової допомоги Північної Кореї Росії можуть визначити під час переговорів Володимира Путіна та Кім Чен Ина у вересні.

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Нагадаємо, раніше співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко припустив, що Росія може використати північнокорейські ракети, які розгортають у Воронезькій області, для збільшення інтенсивності ударів по Україні на тлі проблем із власним виробництвом ракетного озброєння. При цьому їхня здатність нести важку бойову частину створює додаткову загрозу для українських промислових об’єктів та командних пунктів.

Також повідомлялось, що Москва планує залучити ще 30 тисяч військових із КНДР. Підготовка до прийому північнокорейських військових триває вже від червня у Воронезькій області РФ.

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