РФ провели ротацію, тримають 13 кораблів у Чорному морі: чи є "Калібри"

Станом на обід 21 липня російські окупаційні війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів. Окупанти провели ротацію суден в морській акваторії.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише "Укрінформ".

За її словами, в Чорному морі є один ракетоносій. Він має на борту вісім "Калібрів".

"Ворог провів ротацію. Той ракетоносій, що відстрілювався вночі, заведено до пункту базування. Інший аналогічний надводний вийшов на чергування, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр", - розповіла представниця ЗМУ.

За її словами, військові оцінюють ракетну небезпеку як надзвичайно високу. Зокрема тому, що спостерігається активність тактичної авіації, використання берегових наземних ракетних комплексів, які застосовує армія РФ, випускаючи по Одещині ракети "Онікс".

Нагадаємо, 21 липня після погроз Росії атакувати кораблі ворог відпрацював ракетні удари в Чорному морі. Кораблі та авіація російського флоту також відпрацювали дії щодо ізоляції тимчасово закритого для судноплавства району.

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