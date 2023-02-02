РФ проводить активну розвідку і готується до наступу на деяких напрямках: головне зі зведення Генштабу

В Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Краматорська.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 лютого.

Злочинні обстріли цивільної інфраструктури

Внаслідок удару у Краматорську пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення. Також противник завдав 3 авіаційні удари.

Росіяни здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Внаслідок цього отримали поранення 4 людей, включно із 5-річною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру Очакова на Миколаївщині.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Де окупанти наступають

Противник продовжує активну розвідку. Також загарбники готуються до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.

Загроза з півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

В той же час, завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил РФ та Білорусі. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не зафіксовано.

Продовжуються обстріли військами РФ населених пунктів поблизу державного кордону. Внаслідок атак є втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії загарбники "накрили" райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

Що в окупації

На захоплених Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у Горлівці всі так звані "бюджетні" та "комунальні" установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника.

В районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський безпілотник типу "Мерлін".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника.

Нагадаємо, що військовий ЗСУ здавав росіянам позиції своїх побратимів. Зрадника затримали. Також повідомлялося, що житель Харківщини постачав до РФ запчастини для військових субмарин, з яких обстрілюють Україну.

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