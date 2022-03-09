РФ проводить приховану мобілізацію і порушує гуманітарне право: зведення Генштабу

У лавах окупантів розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 06:00 9 березня щодо російського вторгнення.

Ситуація на фронтах

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах Ніжина, Іваниці, Тростянця. Триває оборона Чернігова.

Українські захисники Києва відбивають наступ противника.

На Південному напрямку військові здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні Сили України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

Прихована мобілізація ворога

У зв’язку з численними втратами особового складу росіяни продовжують проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів в окупованих Криму та Донбасі, Краснодарському краї РФ. Ворог активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Придністров'я

Окупанти не виключають можливість залучити до війні з Україною НЗФ невизнаного Придністров'я. Їхня загальня кількість — до 800 людей, проте морально-психологічний стан залишається на низькому рівні.

Пропаганда РФ

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво нашої держави.

Злочини окупантів

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово окуповані російськими військами, загарбники порушують норми Міжнародного гуманітарного права:

переховують озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів;

використовують мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу;

виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

В Херсонській області військовослужбовці РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

У лавах окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.

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