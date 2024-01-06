РФ проводить стратегічну наступальну операцію: генерал повідомив, де точаться напружені бої

Сили оборони не дають загарбникам просуватися.
Російські окупаційні війська проводять стратегічну наступальну операцію, але ЗСУ не допускають суттєвого поступу ворога вперед. На кількох ділянках фронту точаться сильні бої.
Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.
За його словами, відбуваються інтенсивні бої із застосуванням з боку супротивника авіаційних, артилерійських ударів, бронетехніки. Крім того, російські окупанти залучають значні людські ресурси.
"Великі колони бронетехніки успішно розбиваються Силами оборони України. Найбільш напружені бої точаться навколо Синьківки у Куп’янському районі Харківської області, на Луганському напрямку, та в районі Бахмута, Авдіївки. Сіра зона зайшла вже на захід від Мар’їнки, а також активізує ворог дії на Бердянському напрямку та на Мелітопольському”, - розповів Романенко.
Також на Херсонському напрямку загарбницька армія намагається ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра.
"Ворог перекидає резерви та здійснює удари авіаційні та артилерійські. Але завдяки тому, що з боку Сил оборони України провадяться оборонні дії, контратаки, застосовуються дрони. ЗСУ утримують цю оборону", - додав Романенко.
Нагадаємо, The Telegraph опублікувало статтю, що вже 15 січня Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Тим часом в ГУР розповіли, де може активізуватися армія РФ. Так, йдеться про Куп'янськ у Харківській області.