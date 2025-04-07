РФ "прозвітувала", що захопила Басівку на Сумщині: ДПСУ про реальну ситуацію

Ситуація на Сумщині / © Держприкордонслужба України

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Село Басівка Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, спростувавши заяви російських пропагандистів про захоплення села.

За його словами, РФ не припиняє свою дезінформаційну кампанію і спроби прорвати нашу оборону.

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«Тактика росіян, як і раніше — малі штурмові групи, які переходять кордон. Часто помічаємо такі групи, які намагаються прорватися — зокрема й на квадроциклах. І, фактично, за допомогою техніки — їхнє завдання максимально глибоко заїхати на територію України. Зокрема це стосується і населеного пункту Басівка. Там вони хочуть накопичитися, закріпитися», — заявив він.

Демченко наголосив, що Басівка перебуває під повним контролем складових Сил оборони. Водночас, він не виключає спроби росіян розширити зону активних боїв по лінії кордону. Зокрема, в межах Сумщини.

«Це понад 530 кілометрів. Ми маємо бути готові на всіх напрямках протидіяти ворожим штурмовим групам, диверсійно-розвідувальним групам чи іншим великим силам. Для цього кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони та укріплює у фортифікаційному відношенні позиції, щоб воїнам було легше стримувати супротивника на всіх відрізках», — підсумував Демченко.

Басівка на карті / © t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, міністерство «нападу» країни-агресорки РФ стверджувало, що вчора російські окупанти нібито захопили Басівку.

Раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула повідомив, що окупанти продовжують штурмувати село Басівка у Юнаківській громаді на Сумщині.