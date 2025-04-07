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- Війна
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РФ "прозвітувала", що захопила Басівку на Сумщині: ДПСУ про реальну ситуацію
Сили оборони повністю контролюють Басівку на Сумщині, запевняють прикордонники.
Село Басівка Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, спростувавши заяви російських пропагандистів про захоплення села.
За його словами, РФ не припиняє свою дезінформаційну кампанію і спроби прорвати нашу оборону.
«Тактика росіян, як і раніше — малі штурмові групи, які переходять кордон. Часто помічаємо такі групи, які намагаються прорватися — зокрема й на квадроциклах. І, фактично, за допомогою техніки — їхнє завдання максимально глибоко заїхати на територію України. Зокрема це стосується і населеного пункту Басівка. Там вони хочуть накопичитися, закріпитися», — заявив він.
Демченко наголосив, що Басівка перебуває під повним контролем складових Сил оборони. Водночас, він не виключає спроби росіян розширити зону активних боїв по лінії кордону. Зокрема, в межах Сумщини.
«Це понад 530 кілометрів. Ми маємо бути готові на всіх напрямках протидіяти ворожим штурмовим групам, диверсійно-розвідувальним групам чи іншим великим силам. Для цього кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони та укріплює у фортифікаційному відношенні позиції, щоб воїнам було легше стримувати супротивника на всіх відрізках», — підсумував Демченко.
Нагадаємо, міністерство «нападу» країни-агресорки РФ стверджувало, що вчора російські окупанти нібито захопили Басівку.
Раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула повідомив, що окупанти продовжують штурмувати село Басівка у Юнаківській громаді на Сумщині.