РФ прискорила “Шахеди” до 500 км/год: чому обстріли тепер несуть більшу загрозу

"Шахеди" / © ТСН

Реклама

Росія почала оснащувати “Шахеди” реактивними двигунами, які дозволяють безпілотникам розвивати швидкість до 500 км/год. Через це українські дрони-перехоплювачі, які ефективно працювали проти старіших модифікацій “Шахедів”, не здатні наздоганяти нові реактивні цілі.

Про це заявив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, наявні українські засоби перехоплення створювалися для боротьби зі звичайними ударними БпЛА, які мають двигуни типу мотокосарок і летять зі швидкістю до 225 км/год.

Реклама

Українські перехоплювачі можуть розганятися приблизно до 250 км/год, тому раніше успішно знищували старі “Шахеди” та ще повільніші розвідувальні безпілотники.

Однак поява у РФ реактивних дронів зі швидкістю близько 500 км/год фактично нівелювала цю перевагу.

Виходом із ситуації Романенко назвав створення в Україні власних перехоплювачів із реактивними двигунами. Такі апарати мають розвивати швидкість 600-700 км/год, щоб ефективно працювати проти нових російських БпЛА.

Водночас експерт зазначив, що це потребує значних фінансових, технологічних та організаційних зусиль.

Реклама

Паралельно, за словами Романенка, для України загострюється проблема дефіциту протиракетних засобів.

Російські війська почали активніше застосовувати прийоми для подолання української протиракетної оборони. Йдеться про маневрування, випуск фальшивих цілей та створення перешкод безпосередньо з балістичних ракет.

За відсутності достатньої кількості комплексів типу Patriot, PAC-3 або SAMP/T боротьба з такими ракетами суттєво ускладнюється.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику повітряних атак по Україні. Ворог скоротив інтервали між масованими ударами: тепер застосовує менше засобів ураження за один наліт, але атакує частіше та збільшує частку балістичних ракет.

Реклама

Нагадаємо, російські війська почали використовувати на фронті новий реактивний безпілотник — це, ймовірно, версія дрона «Дельта». Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов розкрив технічні характеристики ворожої новинки.

Раніше також повідомлялось, що уламки збитих «Шахедів» чи інших ворожих безпілотників, які дедалі частіше знаходять на українських пляжах та біля водойм, становлять смертельну небезпеку. Дізнайтесь, чому чіпати їх чи намагатися розглянути категорично заборонено.

Новини партнерів