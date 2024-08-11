РФ публікує старі відео з інших напрямів як "успішні удари в Курській області"

Окупанти публікують відеозаписи нібито "успішних ударів" по ЗСУ на Курському напрямку, які були зняті давно та в інших місцях.

Міноборони РФ публікує старі відео з інших напрямів фронту як докази "успішних ударів" по ЗСУ в Курській області.

Про це пише російське видання The Insider.

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10 серпня пропагандисти опублікували відео того, як російські вертольоти Мі-28НМ нібито "завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області". Журналісти The Insider порівняли ландшафт місцевості, який знято на відео, із супутниковими знімками. Виявилося, що кадри були зроблені у Кремінній та у Часовому Яру.

На день раніше, 9 серпня, Міноборони країни-агресора опублікувало ролик, який ілюструє нібито нові удари по ЗСУ в Сумській області.

Однак The Insider звернув увагу, що цей ролик було знято досить давно – його опублікували пропагандисти ще 14 липня.

Раніше росіяни сказали, що робитимуть із Курською АЕС, якщо туди зайдуть українські військові.

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