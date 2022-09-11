РФ ракетами влучила у Харківську ТЕЦ: яка ситуація в областях зі світлом

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях електропостачання відновлено на 100%.

Внаслідок атак російських окупантів було повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що "навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти".

"Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство". Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. І без вас", - звернувся він до РФ.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що перебої зі світлом можуть бути по всій країні.

"Роzіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла. Скоординовано працюємо над оперативним відновленням", - запевнив він.

У ДСНС тим часом опублікували фото ліквідації наслідків аварій, спричинених ворожою атакою.

Харківська область

Тимошенко повідомив, що двома крилатими ракетами росіяни поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом.

Зараз на місці працюють пожежники. Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з'явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об'єктах.

Радник голови ОП Михайло Подоляк уточнив, що РФ ударила по Харківській ТЕЦ.

"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", - сказав Подоляк.

Заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у коментарі "Суспільному" повідомив, що щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури Харкова.

"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", - зазначив він.

У Мережі повідомили, що у момент удару по Харківській ТЕЦ метро у Харкові зупинилося. Здійснювалася евакуація з поїздів. Люди йдуть тунелем пішки.

Пізніше Кирило Тимошенко повідомив, що у Сумській та Дніпропетровській областях електропостачання відновлено на 100%.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

"Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" запевнили, що незважаючи на ракетні удари і проблеми з електроенергією ситуація під повним контролем на всіх напрямках.

"У Полтаві живлення вокзалу вже відновлено. У Харкові працює дикторська, всі співробітники на місцях, відбувається посадка на потяги", - йдеться в повідомленні.

Наразі затримуються 4 поїзди:

№1 Харків – Івано-Франківськ – орієнтівна затримка 45 хв.;

№786 Київ - Шостка - затримка 40 хв.

Крім того, щоб пасажири встигли дістатися до вокзалу в умовах непрацюючого метро, ми скорегували графік відправлення

№164 Харків - Київ - час відправлення 21:16

№7 Харків - Одеса - час відправлення 21:43

№259 Суми - Ів.Франківськ, о 20:38 вже поїхав (затримка 38 хв.)

Пасажирів приміського сполучення саджають у потяги далекого прямування із зупинками на необхідних станціях.

На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.