РФ різко зменшила ракетні атаки по Україні: експерт пояснив, що ховається за паузою

Ракета / © Associated Press

Росія останнім часом скоротила кількість ракетних ударів по Україні, однак це не обов’язково свідчить про зниження виробництва озброєння.

Про це в ефірі Радіо NV заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

За його словами, інтенсивність обстрілів справді знизилася. Зокрема, станом на середину місяця Росія застосувала лише 13 балістичних і 25 крилатих ракет — значно менше, ніж у попередні періоди.

«Це мінімальний показник. Для порівняння: у березні було 39 “Іскандерів”, у лютому — 115. Зараз ракети прилітають значно рідше», — зазначив експерт.

Водночас він сумнівається, що Росія суттєво скоротила виробництво ракет. Ймовірніше, йдеться про проблеми з постачанням окремих компонентів або про накопичення боєприпасів.

За словами Романенка, обмеження на поставки радіоелектроніки, які запровадили низка країн, могли вплинути на виробничі процеси російського ВПК.

Окремо експерт звернув увагу на ситуацію з безпілотниками. Виробництво ударних дронів типу «Шахед» у РФ зростає, але поступово. При цьому росіяни змінюють тактику їх застосування.

«Якщо раніше половину становили фальшиві цілі, то зараз близько двох третин — це ударні дрони», — пояснив він.

Крім того, окупанти модернізують безпілотники, встановлюючи реактивні двигуни. Нові модифікації можуть розвивати швидкість до 400–450 км/год, що ускладнює їх перехоплення.

У результаті українським силам ППО доводиться частіше використовувати ракети для знищення таких цілей.

Експерт підсумував, що нинішнє зниження кількості ракетних ударів не дає однозначної відповіді: Росія може як стикатися з труднощами, так і накопичувати ресурси для майбутніх атак.

Нагадаємо, 14 квітня російські окупанти продовжили терор мирних українців. Ворог атакує чи не в усіх прифронтових областях і регіонах. Під масованими атаками від початку дня — Харків та область, Ізмаїл, Кривий Ріг, Дніпро, Чернігів, Херсон та область, Сумська й Запорізька області.