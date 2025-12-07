РФ різко змінила тактику ударів по Україні: що стало новою ціллю

Наслідки обстрілу Дніпра / © ДСНС

Реклама

Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак.

Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Репке.

Масовий запуск засобів ураження

5 грудня РФ здійснила одну з найбільших атак від початку повномасштабної війни — 653 повітряні засоби ураження. Серед них:

Реклама

понад 300 Shahed;

гіперзвукові ракети “Кинжал”;

північнокорейські KN-23;

“Іскандери”;

крилаті ракети “Калібр”.

Удар по ключовій залізничній інфраструктурі

Однією з головних цілей став вузловий залізничний центр у Фастові під Києвом. За даними міністра Олексія Кулеби, пошкоджено:

залізничний вузол;

вокзал;

депо електричок;

парк рухомого складу.

Раніше Росія системно атакувала залізницю переважно на сході, тепер удар вперше нанесено по одному з найбільш критичних транспортних вузлів країни.

Удар по “Новій пошті” та знищення посилок

Сильних руйнувань зазнав і сортувальний центр “Нової пошти” у Дніпрі.

За словами місцевих мешканців, згоріли десятки тисяч посилок, у тому числі військові відправлення — каски, тепловізори, прилади нічного бачення.

Реклама

Прицільні удари по медичній логістиці

Із кінця листопада Росія системно атакує центральні медичні склади.

Після удару по базі у Львові 600 медзакладів залишилися без частини критичних постачань.

Тиск на енергетику

Енергетична інфраструктура залишається серед головних цілей.

За словами голови “Укренерго” Віталія Зайченка, у низці регіонів мешканці змушені жити по 12–16 годин без світла, оскільки пошкодження мереж продовжують накопичуватися.