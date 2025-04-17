РФ робить "Шахеди" смертоноснішими: експерт нагадав правила безпеки для населення

Росіяни використовують бойову отруйну речовину у «Шахедах»

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Росіяни намагаються зробити свої ударні дрони смертоноснішими, щоб завдавати якомога більшого ураження.

Про це розповів оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков в коментарі для «КИЇВ24».

«Останні тенденції свідчать про те, що росіяни працюють над тим, щоб дійсно ще більше надати смертоносності своїм ударним безпілотникам. Можемо нагадати про повідомлення кількох тижневої давнини, що “Шахеди“ розкидають саморобні вибухові пристрої, які оснащені готовими елементами [ураження — ред.]. Зараз ми бачимо повідомлення, що дійсно ворог використовує додатково капсули з отруйною речовиною. Це бойова отруйна речовина іритант», — пояснив Кушніков.

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За словами експерта, у невеликих дозах речовина має подразнювальний ефект. Але значний її вміст у повітрі може спричинити серйозні проблеми для здоров’я людини та навіть призвести до смерті. У зв’язку з тим, що російські «Шахеди» атакують практично всю територію України, експерт радить всім дотримуватися кількох простих правил безпеки.

«Не треба підходити до місць падіння цих безпілотників. Це в першу чергу саме пересторога для цивільного населення, тобто треба поводитися дуже обачливо, це перший момент. Другий момент, не треба підіймати або ж підходити до речей, які ви побачили, які можуть бути біля місць падіння або збиття цих безпілотників.Тобто це загальні норми та правила, вони діють однаково для всіх», — наголосив Вадим Кушніков.

Якщо ж людина помітила сторонній предмет, який може бути потенційно небезпечним, слід повідомити про свою знахідку рятувальників чи правоохоронців.

Нагадаємо, за словами військового експерта Сергія Грабського, Росія має великі запаси іританта, які можуть бути використані у війні проти України.