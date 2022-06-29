РФ розбомбила склади з гумдопомогою поблизу Лисичанська: Гайдай - про останній форпост Луганщини

РФ розбомбила склади з гумдопомогою поблизу Лисичанська: Гайдай - про останній форпост Луганщини

Голова ОВА Луганської ОВА розповів про ситуацію в Лисичанську і околицях, де все ще тримають оборону українські захисники.

Російські окупанти намагаються постійно штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях, саме ж місто перебуває під постійними обстрілами

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, траса "Лисичанськ-Бахмут" давно не використовується, через обстріли вона не проїзна. Для завезення гумвантажів українці користуються альтернативними шляхами та маршрутами.

"Є можливість іноді завозити гумвантажі, адже зараз пік бойових дій. Щільність обстрілів просто захмарна. Але вчора нам вдалося завезти гуманітарні вантажі до Лисичанська і автомобіль виїхав з Лисичанська", – зазначив Гайдай.

Голова ОВА розповів, що сьогодні російська авіабомба влучила в українські склади з гумдопомогою поблизу Лисичанська. Майже повністю зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Проте обійшлося без жертв

Наразі у Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців, проте більшість не хоче евакуйовуватися.

"Тиха евакуація триває. Ми займаємося евакуацією, а не депортацією", – пояснив очільник ОВА.

Гайдай наголосив, що від 24 лютого під час евакуації на Луганщині українська сторона не втратила жодної людини.

Нагадаємо, що у Генштабі розповіли про атаки Росії на Донбасі.

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