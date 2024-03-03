РФ розганяє фейк про "евакуацію українських держслужбовців" – подробиці

В ЦПД попередили про нові вкиди росіян.
Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України – розганяє фейки про "евакуацію держслужбовців з Херсона".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
"Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом Росії" не відповідає дійсності", - пише ЦПД.
Росія вдається до вкидів з метою спроби посилення паніки серед українців. Водночас у терористів немає ресурсів для наступу на Херсон.
Нагадаємо, роспропаганда запустила черговий фейк, що у головнокомандувача ЗСУ Сирського є названий син в Австралії, який підтримує Росію.
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