РФ розганяє фейк про "евакуацію українських держслужбовців" – подробиці

В ЦПД попередили про нові вкиди росіян.

Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України – розганяє фейки про "евакуацію держслужбовців з Херсона".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом Росії" не відповідає дійсності", - пише ЦПД.

Росія вдається до вкидів з метою спроби посилення паніки серед українців. Водночас у терористів немає ресурсів для наступу на Херсон.

Нагадаємо, роспропаганда запустила черговий фейк, що у головнокомандувача ЗСУ Сирського є названий син в Австралії, який підтримує Росію.

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