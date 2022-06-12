РФ розгортає в Україні додатковий батальйон з недосвідченими військовими: британська розвідка розповіла про плани Кремля

РФ розгортає в Україні додатковий батальйон з недосвідченими військовими: британська розвідка розповіла про плани Кремля

Керівництво Росії останніми тижнями почало підготовку до розгортання додаткового - третього батальйону, до складу якого будуть входити новобранці або мобілізовані резервісти.

За даними британської розвідки, через великі втрати та необхідністю швидко поповнювати армію РФ ці батальйони будуть не повністю укомплектовані.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на розвідку.

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"Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання військових дій в Україні. В останні тижні, ймовірно, почалася підготовка до розгортання третього батальйону з деяких бойових порядків. Більшість бригад, як правило, одночасно беруть участь у операціях максимум два зі своїх трьох батальйонів. Треті батальйони в складі бригад часто не повністю укомплектовані. Росії, ймовірно, доведеться покладатися на новобранців або мобілізованих резервістів для розгортання цих підрозділів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як вважають у розвідці Британії, одночасне розгортання всіх трьох батальйонів зменшить довгострокову здатність формувань російської армії відновлювати бойову міць після військових дій.

Щодо ситуації у Сєвєродонецьку, Росія використовує своє перевищення співвідношення сил і артилерії для поступового захоплення території та навколо нього.

Нагадаємо, як повідомили у воєнній розвідці України, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України. Зокрема, відомом, що на території України у бойових діях беруть участь понад 100 батальйонно-тактичних груп армії РФ.

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