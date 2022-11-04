РФ розгортає "загороджувальні загони" для розстрілу своїх солдатів, які відступають - британська розвідка

У російських військах через низький моральний дух і небажання воювати почали розгортати "загороджувальні загони" або "блокуючі частини". Ці підрозділи загрожують розстрілом власних солдатів, які відступають.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

У звіті розвідки зазначається, що "загороджувальні війська" використовують для примусу солдатів до наступу, як це вже раніше було у попередніх конфліктах.

За даними британської розвідки, останнім часом російські генерали хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, зокрема, ймовірно, дозволяли стріляти у відмовників після попередження.

"Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил", - зазначають у британській розвідці.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову, в якій окупант, який воює в Україні, розповів дружині про "загороджувальні загони". За його словами, війська вибудувані у декілька ліній, і якщо хтось спробує відступити назад з поля бою, то його пристрелять свої ж солдати.

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