РФ розгорнула біля кордону установки для важких ракет KN-30: чим небезпечна балістика з КНДР

Ракета КНДР / © Associated Press

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Росія почала розгортати у Воронезькій області шість пускових установок для північнокорейських балістичних ракет, які потенційно можуть бити по семи областях України — Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській і Запорізькій.

У звіті ISW йдеться, що ГУР підтвердило передавання Росії близько 50 ракет KN-23, KN-24 і KN-30 (Hwasong-11C) станом на липень 2026 року. Шість пускових установок зможуть запустити загалом до 120 ракет.

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Які характеристики має KN-30

KN-30 — західне позначення північнокорейської ракети Hwasong-11C, яку також називають Hwasong-11Da. Це збільшена версія сімейства Hwasong-11, до якого також належать KN-23 і KN-24. Ракета належить до класу балістичних ракет малої дальності, має твердопаливний двигун і запускається з мобільної наземної установки.

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Перший відомий випробувальний запуск Hwasong-11C відбувся 25 березня 2021 року. Під час тесту ракета продемонструвала дальність щонайменше 600 кілометрів, повідомляє Militarnyi.

Аналітичний центр NCNK наводить опис Міністерства оборони Південної Кореї, за яким Hwasong-11C є варіантом із боєголовкою великої маси. Точні характеристики бойової частини залишаються предметом оцінок: КНДР заявляла, що KN-30 може нести бойову частину масою 2,5 тонни, але звісно, підтвердження цієї заяви немає.

Чому це небезпечно

Розміщення пускових у Воронезькій області розширює можливості Росії використовувати північнокорейські ракети з території, наближеної до України. За даними ISW із посиланням на ГУР, потенційна зона досяжності охоплює сім українських областей, зокрема Київ.

Таким чином, Росія створює умови для доповнення терору України новими ракетами КНДР. так як це було з KN-23 і KN-24, які Кремль вже використовував для ударів по Україні. Вони теж належать до того самого сімейства Hwasong-11. Однак північнокорейські KN-23 можуть відхилятися від цілі на сотні метрів або навіть кілометри, хоч несуть значно важчу бойову частину, ніж російські ракети «Іскандер-М».

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Нагадаємо, Україна тим часом досі працює над антибалістичним захистом. Так, Президент Володимир Зеленський 13 липня заявив, що щодня потребує нових ракет для антибалістичних систем, а перехоплювати балістичні удари складно. Того дня Україна разом із Францією, Великою Британією та Німеччиною оголосила про старт антибалістичної програми FREYJA.

«Усі ви бачите, яку загрозу зараз несе балістика. У війні Росії проти України саме удари балістикою стали для Росії останньою ставкою — реально фінальним його засобом затягувати цю криваву війну. Путін протягом усіх років повномасштабної війни намагається зламати нас, кожного і кожну, зламати Україну, українців, мотивацію, дух, зламати дух наших людей. Фронт йому це не дозволяє, і в цьому році наші позиції — позиції України на фронті — більш сильні, ніж в будь-які інші роки війни. Емманюель абсолютно правий: ми повинні визначити саме ті речі, які зараз — у таких умовах на фронті — можуть підтримати нас і дозволити натиснути на Росію, безумовно, заради дипломатії. Путін перепробував багато різних засобів тиснути, вбивати, руйнувати, і балістика для нього — той засіб, з яким нам справитись обʼєктивно непросто, дуже непросто», — сказав президент у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

Програма FREYJA має об’єднати політичні, урядові та промислові можливості партнерів для створення антибалістичної системи й ракет до неї. На тлі початку розгортання нових пускових у Воронезькій області це залишається одним із ключових напрямів посилення захисту українських міст.

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