РФ розмістила наземні ракетні пускові платформи в Криму: у ЗСУ заявляють про небезпеку

В анексованому Криму російська армія розмістила наземні ракетні пускові платформи. Загарбники переорієнтовуються для продовження масованих атак по Україні.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У ворога вони є, розуміємо їх кількість. Ми відстежуємо їхні маневри. Т, що зараз досить часто лунають сигнали повітряної тривоги, пов’язані з імовірним застосуванням балістики. Це також наслідок саме цієї активності. Тому треба розуміти, що ворог переключає зараз певним чином тактику на застосування і балістики також", - розповіла вона.

Крім того, загроза нових ракетних атак з Чорного моря не зникла. Росіяни мають ракетоносії. Вони споряджені і перебувають у пунктах базування. Втім, їхня готовність дуже висока. Достатньо кілька годин для того, щоб вони опинились на бойовому чергуванні.

За її словами, окупанти могли накопичити досить потужний потенціал крилатих ракет "Калібр". Пуски цих повітряних цілей, які були ще на початку року, характеризувалися нетиповою кількістю.

Нагадаємо, раніше Наталя Гуменюк розповіла про загрозу з Чорного моря. Зокрема, окупанти періодично намагаються атакувати острів Зміїний на Одещині.

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