РФ розпочала новий наступ на тлі переговорів: The New York Times про підступну мету Путіна

Володимир Путін.

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На тлі початку нових мирних переговорів з Україною агресорка Росія, ймовірно, розпочала масштабний літній наступ. У травні війська РФ просуваються найшвидше від листопада 2024-го.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За даними аналітиків DeepState, щоденне просування окупаційного війська сягнуло в середньому 14 км², а це удвічі більше, ніж у квітні. Основний тиск загарбників припав на Донецьку область, де їм вдалося прорвати українську оборону між Покровськом і Торецьком. Росіяни просуваються до останніх логістичних вузлів ЗСУ в регіоні, йдеться у матеріалі видання.

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Наступ РФ

NYT зазначає, що війська РФ використали зимове затишшя для створення резервів техніки, вдосконалення комунікації та покращення технічних можливостей ударних безпілотників. Крім того, країна агресорка атакує українські міста одними з найбільших ударів безпілотників та ракет за всю війну. Крім того, окупанти відкрили ще один фронт на півночі України.

“Кремль безпосередньо не коментував наступ і не оголошував про його початок. Путін лише заявив, що його війська створюють “буферну зону” з Україною для захисту російських цивільних осіб від ворожих нальотів. Він також повторив свою мантру про те, що війна закінчиться лише тоді, коли Росія усуне “корінні причини” конфлікту”, - йдеться у матеріалі The New York Times.

Російські війська також досягають успіхів у Сумській області та на північ від Харкова. Однак більшість військових аналітиків вважають, що Росії бракує ресурсів для окупації цих прикордонних українських земель.

Незважаючи на великі втрати з обох сторін, Росія просувається на землі але водночас використовує комбіновані удари безпілотників та ракет, щоб придушити українську протиповітряну оборону, виснажити людей та спустошити промислову базу. Крім того, як пише видання, РФ оновила двигуни в дронах Shahed, що зробило їх швидшими та потужнішими, їх стало важче знешкодити.

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Плани РФ на переговори

Попри деякі локальні успіхи на полі бою, темпи просування Росії залишаються повільними. Не багато аналітиків очікують, що цього літа Моква здобуде вирішальну перемогу, яка переверне перебіг війни, зазначає NYT.

Деякі західні аналітики стверджують, що диктатор РФ Володимир Путін, можливо, використовує сезон сухої погоди, який найбільше сприяє наступальним операціям, щоб максимізувати свою переговорну силу - перш ніж надати більше ваги мирним ініціативам пізніше. Для Росії, яка мала перевагу на полі бою протягом більшої частини останніх двох років, було б раціонально використовувати військовий тиск як важіль впливу в будь-яких переговорах, наголошують фахівці.

“Росія звикла до ідеї воювати та розмовляти одночасно”, - наголошує Семюел Чарап, старший політолог RAND Corporation — дослідницької організації з питань безпеки, що спеціалізується на Росії.

За його словами, цей наступ показує, що Російська Федерація не бажає відповідати на заклики Європи та України до припинення вогню, перш ніж домовитися про мирну угоду, яка задовольнить її вимоги. Саме тому Чарап не очікує дипломатичного прориву найближчим часом. Втім, вважає він, нинішнє загострення насильства не виключає прогресу в переговорах.

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Сторони, що воюють, часто “намагаються отримати якомога більше, перш ніж зброя замовкне”, додав Чарап.

Путін не налаштований на мир

Втім, багато інших аналітиків, Україно та Євросоюз вважають, що прискорення атак свідчить про те, що “фюрер несерйозно ставиться до мирних переговорів, які цього місяця відновилися в Стамбулі. Російський наступ спрямований не на отримання важелів впливу на переговори, кажуть вони, а на перемогу у війні.

“Дипломатія не може бути успішною під час постійних атак”, – заявив президент України Володимир Зеленський 26 травня після одного з найбільших повітряних ударів Росії за всю війну.

Тим часом опозиційні російські аналітики, стверджують, що цьогорічний наступ може мати зворотний ефект та навіть стане кульмінацією військової зарозумілості пана Путіна. Будь-які здобутки РФ можуть зникнути, оскільки військова машина країни деградує під економічним тиском та скороченням ресурсів.

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Нагадаємо, CNN пише про те, що Росія готує літній наступ і покладає чималі надії на це. Оскільки літо ― це зазвичай найкращі погодні умови для активних боїв, росіяни їх фактично вже почали. Тим часом українці готуються відбивати російські атаки, покладаючись передусім на дрони.

Втім, The Hill наголошує, що нові розрахунки експертів показали шлях до краху Росії. Російський диктатор затягує мирний процес, аби надалі воювати в Україні, захоплюючи нові території. Очільник Кремля сподівається виснажити нашу країну і змусити її капітулювати.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни переконані, що переговори з Російською Федерацією не призведуть до завершення війни. “Фюрер” вірить у здатність вести бойові дії нескінченно довго, адже мета Кремля - капітуляція України.

Дата публікації 20:02, 27.05.25 Кількість переглядів 43 Масштабний наступ Росії розпочнеться у червні?! Репортаж з фронту Андрія Цаплієнка