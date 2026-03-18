Російські військові на бронетехніці / © Associated Press

Російські війська відновили штурмові дії на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків фронту в межах свого запланованого весняно-літнього наступу. Лише за півтори доби боїв ворог зазнав шалених втрат.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

Весняний наступ РФ на фронті

«Різка зміна погоди 17-18 березня на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), а також запланований та дещо перегрітий противником старт весняно-літної кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій під завісою довгоочікуваної протягом березня негоди», — йдеться в дописі Бровді.

Під покровом ночі перші заздалегідь інфільтровані групи ворога, що сиділи «консервами», розпочали активні дії та зустрілися з вогнем у відповідь у вигляді дронових ударів. Ще до опівночі бійці бригади «Птахи Мадяра» ліквідували понад сотню окупантів.

Вдосвіта 17 березня російська армія одночасно на десятку ділянок почала актувати накопиченою піхотою, мотоциклами, бронетехнікою та навіть кіньми. Протягом тієї доби «Птахи Мадяра» ліквідували та поранили понад 500 загарбників (292 — убиті та 221 поранений).

«Але ж туман різної щільності нікуди не дівся і дотепер, тому ніч 18 березня затягнулася у часі, дещо з меншою компресією, але станом до 12:00 стала ціною безглуздя ще для 277 хробаків (141 — 200 та 136 — 300)», — йдеться в заяві командувача СБС про ворожі втрати.

Втрати ворога під час наступу

Загалом лише протягом півтори доби на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське — Гуляйполе) «Птахи Мадяра» знищили та поранили понад 900 російських військових.

«900 за півтори доби — це дещо нова відмітка. Честь, Джентельмени пташиної субкультури СБС. Суміжники бпс-дронарі бригад теж жирно попрацювали. А оборонці на землі були неперевершені — жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис«, — зазначив Бровді.

«Весінньо-літній хробачий наступ вважатимемо частково розкоркованим. А попереду ще 12 годин доби поточної», — резюмував «Мадяр».

Від кінця січня до 10 березня ЗСУ деокупували понад 400 км² на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, зірвавши наступ РФ на Запоріжжі. За даними ISW, Сили оборони зайшли до Січневого, просунулися до околиць Воскресенки, закріпилися в Новомиколаївці та звільнили Рибне. Наблизившись на 2 км до траси Гуляйполе — Велика Новосілка, українські військові встановили вогневий контроль над логістикою ворога, змушуючи підрозділи 39-ї бригади РФ відступати під загрозою оточення.

Також ЗСУ контратакують у Святопетрівці та Староукраїнці. У відповідь РФ перекидає резерви морської піхоти та елітний центр БпЛА «Рубікон», який полює на мобільну техніку ЗСУ. На Гуляйпільському напрямку ворог застосовує дрони на оптоволокні та намагається просочуватися дрібними групами («інфільтрація») через ферми в районі Верхньої Терси, проте ці спроби часто є разовими акціями в сірій зоні без стабільного контролю.