РФ розробляє нове озброєння: Плетенчук розповів про вкрадену в Заходу ідею

Ідея, яку росіяни "запозичили" у високотехнологічних країн, полягає в тому, щоб використовувати універсальні пускові установки для запуску ракет різних типів.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що Росія скопіювала в інших країн ідею уніфікованих пускових ракетних установок і зараз намагається їх побудувати, щоб використовувати для запуску "Калібрів", й "Оніксів", й "Цирконів".

Про це пише "УНІАН".

За словами Плетенчука, загальна концепція сучасного суднобудування полягає у створенні модульних кораблів, які можна легко модернізувати шляхом заміни окремих модулів на універсальній платформі.

"Тобто, є таке поняття як модульність. Наприклад, ви будуєте платформу якусь універсальну. Це може бути за форматом малий ракетний корабель, корвет або фрегат. Але головна ідея полягає в тому, що ви можете змінювати його систему озброєння. Наприклад, ви розробили новітню систему ППО у корабельному варіанті, або новітню пускову шахту та просто один контейнер знімаєте, а на його місце ставите інший", – пояснив речник.

За його словами, реального втілення цієї ідеї росіяни поки що не мають. Вони нібито хотіли втілити її на патрульному катері "Сергей Котов", але той був потоплений внаслідок удару ЗСУ у березні 2024 року.

"Такі системи озброєння мають бути закладені відразу у проєкт корабля. От проєктів кораблів таких в Азово-Чорноморському регіоні немає. На інших флотах вони їх може колись побачать, в принципі", – зазначив речник ВМС.

Плетенчук додав, що навіть якщо росіянам вдасться побудувати такі універсальні пускові установки, вони навряд чи суттєво вплинуть на розстановку сил на фронті.

Нагадаємо основні характеристики та особливості російського корабля "Сергей Котов", якого потопила Україна.

Читайте також: