РФ розташувала ядерну зброю в Криму та Білорусі: у ГУР відповіли щодо загрози удару

Є інформація, що тимчасово окупований Крим і Білорусь розглядається Кремлем для влаштування провокацій.

Застосування ядерної зброї чи то з території тимчасово захопленого Криму чи Білорусі стане останнім кроком для чинного режиму в Росії. Водночас у ГУР МО України підтвердили інформацію, що окупований Крим і РБ розглядаються очільником Кремля Володимиром Путіним для проведення таких провокацій.

Про це сказав представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов.

"Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку Росії, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядається для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане", - сказав Юсов.

За його словами, у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму Путіна.

"Якщо вони його зроблять, гірше буде лише їм", - додав він.

Тим часом російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що Росія прагне просто знищити Україну, аби змусити її капітулювати.

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