Росіяни рухаються зі всіх напрямків: військовий про складну ситуацію на Донеччині

Армія РФ рухається на всіх ділянках на Покровському напрямку. Окупанти штурмують населені пункти із залученням піхоти.

Про це повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Противник з усіх напрямків рухається. Рухається по залізній дорозі в сторону Шевченка, рухається південніше Шевченкового, зі спробою зайти до Шевченкового. Рухається в сторону Жовте-Новопустинка, також - в сторону Новотроїцького, намагаючись з півдня зайти до Новотроїцького. Не полишає спроб зайняти Пушкіно", - йдеться у повідомленні.

За словами військового, російська армія здійснює штурмові як в лоб так і по флангах, намагаючись обійти підрозділи ЗСУ.

"За вчора (5 грудня - Ред.) лише на ділянці однієї бригади помічено близько 350 військовослужбовців противника з не частим застосуванням техніки,як колісної автомобільної, так і броньованої", - додав "Алекс".

Він також наголосив, що російські військові зазнають великих втрат.

