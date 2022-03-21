"РФ руйнує життя мільйонів людей": Подоляк назвав кількість українців, які через війну покинули свої міста

"РФ руйнує життя мільйонів людей": Подоляк назвав кількість українців, які через війну покинули свої міста

Ці цифри - це гуманітарна катастрофа для країни.

Приблизно 11-12 млн українців через війну змушені були покинути свої міста, понад 3 млн виїхали за кордон.

Про це на своїй сторінці у Telegram 21 березня написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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